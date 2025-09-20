Journées européennes du patrimoine visite libre de l’église Saint-Pierre de La Sauve Église Saint-Pierre La Sauve

Journées européennes du patrimoine visite libre de l'église Saint-Pierre de La Sauve

samedi 20 septembre 2025.

Église Saint-Pierre Rue de l’Église Saint-Pierre La Sauve Gironde

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Pierre de La Sauve à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Vous pourrez visiter librement l’église Saint-Pierre durant tout le week-end. Découvrez cette église remarquable, entièrement peinte, qui abrite les reliques de saint Gérard, son fondateur. Elle est également classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Un trésor d’art sacré et d’histoire à ne pas manquer. Entrée libre. .

Église Saint-Pierre Rue de l’Église Saint-Pierre La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 22 05 13 aresplasauve@gmail.com

