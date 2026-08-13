Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Rémi Montgaudry
samedi 19 septembre 2026 · Montgaudry
Informations pratiques
Montgaudry
Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Rémi
Église Saint-Rémi Montgaudry Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de l’église Saint-Rémi, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .
Église Saint-Rémi Montgaudry 61360 Orne Normandie +33 2 33 25 94 87
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Rémi
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Rémi Montgaudry a été mis à jour le 2026-08-13 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE