Informations pratiques

Montgaudry

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Rémi

Église Saint-Rémi Montgaudry Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’église Saint-Rémi, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .

Église Saint-Rémi Montgaudry 61360 Orne Normandie +33 2 33 25 94 87

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Rémi

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Rémi Montgaudry a été mis à jour le 2026-08-13 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE