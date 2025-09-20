Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Tugdual Église Saint-Tugdual Combrit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Dédiée à saint Tugdual, l’église se dresse dans un enclos paroissial. Construite entre le XIVe et le XVIIIe siècle, elle a été un haut lieu de la révolte des Bonnets rouges en 1675.

En représailles, son clocher fut arasé sur ordre de Louis XIV. Le lanternon qui la couronne aujourd’hui a été reconstruit en 1774, avec l’accord de Louis XVI.

La commune de Combrit a procédé à l’éclairage des remarquables sablières des XVIe et XIXe siècles. .

Église Saint-Tugdual Rue du Général de Gaulle Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

