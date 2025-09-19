Journées Européennes du Patrimoine visite libre de l’église Sainte-Foy de Mirmande Mirmande

Début : 2025-09-19 11:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-19

Sainte Foy, ancienne église médiévale au somment du village perché de Mirmande, accueille une exposition organisée par la Galerie L’œil écoute. L’occasion d’une double découverte, patrimoniale et artistique.

Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 63 03 90 mairie@mirmande.org

Sainte Foy, the ancient medieval church at the top of the hilltop village of Mirmande, is hosting an exhibition organized by Galerie L??il écoute. It’s an opportunity to discover both heritage and art.

Sainte Foy, eine alte mittelalterliche Kirche auf dem Gipfel des hochgelegenen Dorfes Mirmande, beherbergt eine von der Galerie L?il écoute organisierte Ausstellung. Eine Gelegenheit für eine doppelte Entdeckung: das Kulturerbe und die Kunst.

Sainte Foy, l’antica chiesa medievale in cima al villaggio collinare di Mirmande, ospita una mostra organizzata dalla Galerie L??il écoute. È un’occasione per scoprire il patrimonio e l’arte del villaggio.

Sainte Foy, la antigua iglesia medieval situada en lo alto de la colina de Mirmande, acoge una exposición organizada por la Galerie L’il écoute. Una oportunidad para descubrir el patrimonio y el arte de este pueblo.

