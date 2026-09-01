Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Visite libre de l’exposition permanente du musée (Musée Michelet)

4 rue Champanatier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’exposition permanente du musée.

De 13h à 18h. .

4 rue Champanatier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08

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English : Journées européennes du patrimoine: Visite libre de l’exposition permanente du musée (Musée Michelet)

L’événement Journées européennes du patrimoine: Visite libre de l’exposition permanente du musée (Musée Michelet) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-04 par Brive Tourisme