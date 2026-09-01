Journées Européennes du Patrimoine : Visite libre de l’exposition permanente et de l’exposition « Les médaillés de la Résistance » Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Journées Européennes du Patrimoine : Visite libre de l’exposition permanente et de l’exposition « Les médaillés de la Résistance »
Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Parcourez librement les expositions et découvrez notamment « Les médaillés de la Résistance », consacrée à la mémoire de celles et ceux qui se sont engagés.
Profitez d’une visite libre pour découvrir l’exposition permanente ainsi que l’exposition temporaire « Les médaillés de la Résistance ». Ce parcours permet d’explorer à son rythme les collections présentées et de mieux comprendre l’histoire et la mémoire liées à la Résistance.
Une découverte accessible à tous, à effectuer librement le samedi et le dimanche de 14h à 18h, sans réservation. .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Feel free to explore the exhibits and discover, in particular, “Medal Recipients of the Resistance,” dedicated to the memory of those who served.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visite libre de l’exposition permanente et de l’exposition « Les médaillés de la Résistance » Bourges a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BOURGES
À voir aussi à Bourges (Cher)
- Exposition – Entre Voir et Connaître Bourges 17 septembre 2026
- Un conte dans un arbre Bourges 17 septembre 2026
- Un conte dans un arbre daprès Le chêne parlant de George Sand Bourges 17 septembre 2026
- PHILIPPE CAVERIVIERE LE PALAIS D’AURON Bourges 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine : Masterclass du Grand Couvert Bourges 18 septembre 2026