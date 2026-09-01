Informations pratiques

Bourges

Journées Européennes du Patrimoine : Visite libre de l’exposition permanente et de l’exposition « Les médaillés de la Résistance »

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Parcourez librement les expositions et découvrez notamment « Les médaillés de la Résistance », consacrée à la mémoire de celles et ceux qui se sont engagés.

Profitez d’une visite libre pour découvrir l’exposition permanente ainsi que l’exposition temporaire « Les médaillés de la Résistance ». Ce parcours permet d’explorer à son rythme les collections présentées et de mieux comprendre l’histoire et la mémoire liées à la Résistance.

Une découverte accessible à tous, à effectuer librement le samedi et le dimanche de 14h à 18h, sans réservation. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr

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English :

Feel free to explore the exhibits and discover, in particular, “Medal Recipients of the Resistance,” dedicated to the memory of those who served.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visite libre de l’exposition permanente et de l’exposition « Les médaillés de la Résistance » Bourges a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BOURGES