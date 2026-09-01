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[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] : Visite libre du château d’Aurec Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Chateau d'Aurec-sur-Loire · Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chateau d'Aurec-sur-Loire
Adresse
37 place de l'église
Ville
43110 Aurec-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif

Aurec-sur-Loire

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] : Visite libre du château d’Aurec

Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Venez (re) découvrir l’histoire du château et de ses habitants grâce à une scénographie entièrement immersive et interactive.
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Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 

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English :

Come and (re)discover the history of the castle and its inhabitants through a fully immersive and interactive exhibition.

L’événement [JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] : Visite libre du château d’Aurec Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Loire Semène

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