Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du Château de Craon et son parc Château de Craon Craon

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du Château de Craon et son parc

Château de Craon 111 Avenue de Champagne Craon Mayenne

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Château de Craon.

Le château de Craon est un élégant château en tuffeau datant de la fin du XVIIIe siècle.

Son architecture largement inspirée par Versailles lui vaut le surnom de “Petit Versailles de la Mayenne” en témoignent également les meubles ayant appartenus à Marie-Antoinette et les boiseries finement sculptées des salons. Le vaste parc de 47 hectares, notamment le jardin à la française, forme un écrin de verdure remarquable à cet ensemble architectural, sans oublier le grand potager clos de murs, le lavoir, la glacière et la chapelle qui complètent ce patrimoine historique et familial très bien conservé. Il y règne une douceur de vivre typiquement angevine.

Le Château de Craon ouvre ses portes le dimanche 21 septembre pour l’édition 2025 des Journées Européennes du Patrimoine, de 14h à 18h.

Visite libre du château et du parc en présence des propriétaires .

English :

As part of the European Heritage Days, discover the Château de Craon.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes das Schloss von Craon.

Italiano :

Scoprite il Castello di Craon nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Descubra el castillo de Craon en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

