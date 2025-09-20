Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du Château du Bois Jourdan Bouère

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du Château du Bois Jourdan Bouère samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du Château du Bois Jourdan

Bois-Jourdan Bouère Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les extérieurs du Château du Bois Jourdan.

Façades, toitures du château et des dépendances à savoir la chapelle, la buanderie, le bâtiment à tourelle accolé au château, la grande fuie et l’orangerie, le grand salon avec son décor Directoire.

Visite libre des extérieurs du château du Bois-Jourdan. .

Bois-Jourdan Bouère 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 51 50

English :

As part of the European Heritage Days, discover the exterior of Château du Bois Jourdan.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals die Außenanlagen des Château du Bois Jourdan.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite gli esterni dello Château du Bois Jourdan.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra el exterior del Château du Bois Jourdan.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du Château du Bois Jourdan Bouère a été mis à jour le 2025-09-12 par SUD MAYENNE