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Journées Européennes du Patrimoine visite libre du château Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Route des Fours à Chaux · Regnéville-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du château Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Route des Fours à Chaux
Adresse
Entrée du château
Ville
50590 Regnéville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Regnéville-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du château

Route des Fours à Chaux Entrée du château Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du château de Regnéville-sur-Mer.   .

Route des Fours à Chaux Entrée du château Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 46 82 18 

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite libre du château

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre du château Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme

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