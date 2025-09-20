Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du Cimetière paysager Place du Souvenir Bouère

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du Cimetière paysager Place du Souvenir Bouère samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du Cimetière paysager

Place du Souvenir Cimetière Bouère Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le cimetière paysager classé Monument Historique à Bouère !

Créé en 1778 et classé monument historique, ce cimetière possède un décor propre aux jardins à la Française . Des longues allées bordées de pelouses et buis mènent à une croix centrale autour de laquelle sont organisés 4 carrés d’égale grandeur, délimités par des haies et décorés d’ifs taillés. Accès libre. .

Place du Souvenir Cimetière Bouère 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 51 29

English :

As part of the European Heritage Days, discover Bouère’s landscaped cemetery, classified as a Historic Monument!

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes den als historisches Monument klassifizierten Landschaftsfriedhof in Bouère!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite il cimitero paesaggistico classificato come Monumento Storico di Bouère!

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra el cementerio paisajístico declarado Monumento Histórico de Bouère

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du Cimetière paysager Bouère a été mis à jour le 2025-09-12 par SUD MAYENNE