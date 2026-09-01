Journées Européennes du patrimoine – Visite libre du circuit des voûtes et arceaux Office de Tourisme Saillans

Informations pratiques

Saillans

Journées Européennes du patrimoine – Visite libre du circuit des voûtes et arceaux

Office de Tourisme 2 montée de la Soubeyranne Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découverte des 25 passages voutés, 24 arceaux et 5 passerelles du vieux village de Saillans. Les arceaux servent à étayer les murs, à les rendre plus solides tout comme les passages voûtés qui en plus permettent de créer des pièces au dessus des ruelles.

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Office de Tourisme 2 montée de la Soubeyranne Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 51 05 accueil@mairiedesaillans26.fr

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English :

Discovery of the 25 vaulted passages, 24 arches and 5 footbridges of the old village of Saillans. The arches are used to support the walls, to make them more solid, just like the vaulted passages which also allow to create rooms above the alleys.

L’événement Journées Européennes du patrimoine – Visite libre du circuit des voûtes et arceaux Saillans a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme