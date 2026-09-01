Journées européennes du Patrimoine : visite libre du Jardin de la pluie et du beau temps Le Jardin de la pluie et du beau temps Cormeilles

samedi 19 septembre 2026 · Le Jardin de la pluie et du beau temps · Cormeilles

Informations pratiques

Cormeilles

Journées européennes du Patrimoine : visite libre du Jardin de la pluie et du beau temps

Le Jardin de la pluie et du beau temps 1 allée des Vignes Cormeilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Transformer la météo normande en expérience artistique :

Le Jardin de la pluie et du beau temps est né d’une idée simple : faire du climat normand une source d’émerveillement, de compréhension et de création. À travers une promenade ponctuée d’oeuvres d’art, de dispositifs d’observation et de contenus de médiation, les visiteurs sont ainsi invités à explorer les multiples manifestations météorologiques pour comprendre les liens qui unissent climat, végétation, activités humaines et patrimoine.

Un dialogue inédit entre art contemporain et paysage :

Le parcours, tout à la fois poétique, ludique et pédagogique, rassemble les créations de six artistes contemporains de renommée internationale : Pablo Reinoso, Jean-François Fourtou, Étienne Rey, Daniela Capaccioli, Pier Fabre et Richard Cresswell, dont les oeuvres, sélectionnées pour leur capacité à dialoguer avec le paysage et les thèmes du parcours, ont été pour la plupart conçues spécialement pour le site.

Tantôt contemplatives, ludiques ou immersives, elles invitent les visiteurs à expérimenter le territoire autrement et à renouer avec une forme d’attention au vivant. .

Le Jardin de la pluie et du beau temps 1 allée des Vignes Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 2 79 49 12 88 jardin@lieuvinpaysdauge.fr

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English : Journées européennes du Patrimoine : visite libre du Jardin de la pluie et du beau temps

L’événement Journées européennes du Patrimoine : visite libre du Jardin de la pluie et du beau temps Cormeilles a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge