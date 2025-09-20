Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du Musée d’Art et d’Histoire Musée d’Art et d’Histoire Château-Gontier-sur-Mayenne

Musée d’Art et d’Histoire 2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Musée d’Art et d’Histoire en visite libre.

Dans un hôtel particulier du XVIIᵉ siècle, l’Hôtel Fouquet, le musée présente une exceptionnelle collection de sculptures et céramiques antiques, remarquable témoignage de l’art romain du début de notre ère, ainsi qu’une étonnante collection de sculptures animalières en bronze du XIXᵉ et XXᵉ siècle. Il possède également un bel ensemble de peintures et de sculptures datées du XVᵉ au XXᵉ siècle, en particulier une œuvre de Charles Le Brun.

Entrée libre et gratuite. .

Musée d’Art et d’Histoire 2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com

English :

As part of the European Heritage Days, discover the Musée d’Art et d’Histoire on a self-guided tour.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes das Musée d’Art et d’Histoire bei einer freien Besichtigung.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite il Museo d’Arte e Storia con una visita autoguidata.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra el Museo de Arte e Historia en una visita autoguiada.

