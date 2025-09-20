Journées européennes du patrimoine Visite Libre du Musée des Bastides et de l’Exposition Temporaire « Boire et Manger à l’Epoque des Bastides » Place des Arcades Monflanquin

Place des Arcades Musée des Bastides Monflanquin Lot-et-Garonne

Le Musée se compose de panneaux explicatifs relatant le phénomène des Bastides, de maquettes, de supports pédagogiques et un parcours ludique pour les familles.

Ce centre d’interprétation du patrimoine est consacré au phénomène des Bastides, villes neuves du Moyen-Age apparues dans le Sud-Ouest de la France, entre le XIIIème et le XIVème siècle. Le Musée se compose de panneaux explicatifs relatant le phénomène des Bastides, de maquettes, de supports pédagogiques et un parcours ludique pour les familles.

Visite libre gratuite de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Exposition réalisée par la Fédération des Bastides d’Aquitaine. .

Place des Arcades Musée des Bastides Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 coeurdebastides@gmail.com

English : Journées européennes du patrimoine Visite Libre du Musée des Bastides et de l’Exposition Temporaire « Boire et Manger à l’Epoque des Bastides »

The Museum features explanatory panels on the Bastide phenomenon, models, educational materials and a fun trail for families.

Free admission from 9.30am to 12.30pm and from 2pm to 5pm.

Exhibition produced by the Fédération des Bastides d’Aquitaine.

German : Journées européennes du patrimoine Visite Libre du Musée des Bastides et de l’Exposition Temporaire « Boire et Manger à l’Epoque des Bastides »

Das Museum besteht aus Schautafeln, die über das Phänomen der Bastiden berichten, Modellen, pädagogischen Hilfsmitteln und einem spielerischen Parcours für Familien.

Kostenlose Besichtigung von 9:30 bis 12:30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung wurde von der Fédération des Bastides d’Aquitaine erstellt.

Italiano :

Il Museo dispone di pannelli esplicativi sul fenomeno della Bastide, modelli, materiale didattico e un percorso ludico per le famiglie.

Ingresso gratuito dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00.

Mostra prodotta dalla Fédération des Bastides d’Aquitaine.

Espanol : Journées européennes du patrimoine Visite Libre du Musée des Bastides et de l’Exposition Temporaire « Boire et Manger à l’Epoque des Bastides »

El Museo dispone de paneles explicativos sobre el fenómeno de la Bastida, maquetas, material didáctico y un recorrido lúdico para las familias.

Entrada gratuita de 9h30 a 12h30 y de 14h00 a 17h00.

Exposición producida por la Fédération des Bastides d’Aquitaine.

