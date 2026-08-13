Journées Européennes du Patrimoine visite libre du musée maritime Route des fours à Chaux Regnéville-sur-Mer
dimanche 20 septembre 2026 · Route des fours à Chaux · Regnéville-sur-Mer
Informations pratiques
Regnéville-sur-Mer
Journées Européennes du Patrimoine visite libre du musée maritime
Route des fours à Chaux Musée Maritime Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine visite libre du musée maritime de Regnéville-sur-Mer du 19 au 20 septembre. .
Route des fours à Chaux Musée Maritime Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie
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English : Journées Européennes du Patrimoine visite libre du musée maritime
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre du musée maritime Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme
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