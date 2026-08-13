Journées Européennes du Patrimoine visite libre du musée maritime Route des fours à Chaux Regnéville-sur-Mer

dimanche 20 septembre 2026 · Route des fours à Chaux · Regnéville-sur-Mer

Informations pratiques

Regnéville-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du musée maritime

Route des fours à Chaux Musée Maritime Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du musée maritime de Regnéville-sur-Mer du 19 au 20 septembre. .

Route des fours à Chaux Musée Maritime Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite libre du musée maritime

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre du musée maritime Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme