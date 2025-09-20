Journées Européennes du patrimoine Visite libre du Temple de Vauvert Grand Temple Vauvert

Grand Temple Avenue des Capitaines Vauvert Gard

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

La ville de Vauvert est riche historiquement. Venez profiter des Journées Européennes du Patrimoine pour la découvrir lors d’une visite.

Grand Temple Avenue des Capitaines Vauvert 30600 Gard Occitanie +33 4 66 88 28 52

English :

The town of Vauvert is rich in history. Come and take advantage of the European Heritage Days to discover it during a visit.

German :

Die Stadt Vauvert ist historisch reich. Nutzen Sie die Europäischen Tage des Kulturerbes, um sie bei einem Besuch zu entdecken.

Italiano :

La città di Vauvert ha una ricca storia. Approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio per scoprirla con un tour.

Espanol :

La ciudad de Vauvert tiene una rica historia. Aprovecha las Jornadas Europeas del Patrimonio para descubrirla en una excursión.

L’événement Journées Européennes du patrimoine Visite libre du Temple de Vauvert Vauvert a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Cœur de Petite Camargue