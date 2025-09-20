Journées européennes du patrimoine: Visite libre du temple et de l’exposition L’identité protestante (Temple protestant) Brive-la-Gaillarde
11 Rue Bertrand de Born Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
Visite libre du temple et de l’exposition L’identité protestante . .
11 Rue Bertrand de Born Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 36 11
