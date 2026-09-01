Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Visite libre du Temple protestant et de l’exposition « L’identité protestante »

11 Rue Bertrand de Born Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre du temple et de l’exposition« L’identité protestante ». .

11 Rue Bertrand de Born Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 36 11

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English : Journées européennes du patrimoine: Visite libre du Temple protestant et de l’exposition « L’identité protestante »

L’événement Journées européennes du patrimoine: Visite libre du Temple protestant et de l’exposition « L’identité protestante » Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-04 par Brive Tourisme