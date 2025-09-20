Journées Européennes du Patrimoine visite libre et exposition sur l’histoire de l’égise de Saint-Barthélémy du Mesnil-Thomas Le Mesnil-Thomas

Le Mesnil-Thomas Eure-et-Loir

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20

Visite libre de l’église Saint-Barthélemy, sera présentée une exposition sur l’histoire du Mesnil-Thomas par l’Amicale concernant des documents, cartes postales, diaporama. Mise en valeur des tableaux, statues et vitraux de l’église.

Le Mesnil-Thomas 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

English :

Free tour of Saint-Barthélemy church, with an exhibition on the history of Mesnil-Thomas by the Amicale, featuring documents, postcards and a slide show. The church’s paintings, statues and stained-glass windows will be highlighted.

German :

Freie Besichtigung der Kirche Saint-Barthélemy, Ausstellung über die Geschichte von Mesnil-Thomas durch den Freundeskreis mit Dokumenten, Postkarten und Diashow. Hervorhebung der Gemälde, Statuen und Glasfenster der Kirche.

Italiano :

Visita gratuita della chiesa di Saint-Barthélemy, con una mostra sulla storia di Mesnil-Thomas a cura dell’Amicale, con documenti, cartoline e proiezione di diapositive. Saranno inoltre messi in evidenza i dipinti, le statue e le vetrate della chiesa.

Espanol :

Visita gratuita a la iglesia de Saint-Barthélemy, con una exposición de la Amicale sobre la historia de Mesnil-Thomas, con documentos, postales y diaporamas. También se mostrarán las pinturas, estatuas y vidrieras de la iglesia.

