Journées européennes du patrimoine: Visite libre exposition temporaire Rose Valland. En quête de l’art spolié (Musée Michelet) Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Visite libre exposition temporaire Rose Valland. En quête de l’art spolié (Musée Michelet)
4 rue Champanatier Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visite libre exposition temporaire Rose Valland. En quête de l’art spolié
De 13h à 18h. .
4 rue Champanatier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08
