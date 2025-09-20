Journées Européennes du Patrimoine Visite libre guidée de l’atelier « au 109 » Lisieux

Visite libre de l’atelier en compagnie de l’artiste, vous pourrez prendre le temps de découvrir le lieu, et d’échanger avec l’artiste HOMEK sur ses œuvres et ses différents projets artistiques.

Visite libre de l’atelier en compagnie de l’artiste, vous pourrez prendre le temps de découvrir le lieu, et d’échanger avec l’artiste HOMEK sur ses œuvres et ses différents projets artistiques. Un accrochage sera spécialement fait pour cet occasion.

Pour le bon déroulement de la visite, une limite de 5 personnes à la fois est requise

5 pers. max par créneau. .

109 Route de Livarot Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 59 23 93 92

English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre guidée de l’atelier « au 109 »

Take time to explore the studio with the artist, and talk to HOMEK about his work and various artistic projects.

German : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre guidée de l’atelier « au 109 »

Freie Besichtigung des Ateliers in Begleitung des Künstlers. Sie können sich Zeit nehmen, um den Ort zu entdecken und sich mit dem Künstler HOMEK über seine Werke und seine verschiedenen Kunstprojekte auszutauschen.

Italiano :

Prendetevi il tempo di esplorare lo studio con l’artista e di parlare con HOMEK del suo lavoro e dei vari progetti artistici.

Espanol :

Tómese su tiempo para explorar el estudio con el artista y hablar con HOMEK sobre su obra y sus diversos proyectos artísticos.

