Journées européennes du patrimoine -Visite libre ou guidée Digny
Digny Eure-et-Loir
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Visite libre ou guidée de l’église de Digny avec un audio guide à télécharger.
Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Self-guided or guided tour of Digny church with downloadable audio guide.
German :
Freie oder geführte Besichtigung der Kirche von Digny mit einem Audioguide zum Herunterladen.
Italiano :
Visita autogestita o guidata della chiesa di Digny con audioguida scaricabile.
Espanol :
Visita autoguiada o guiada de la iglesia de Digny con audioguía descargable.
