Journées européennes du patrimoine -Visite libre ou guidée Digny

Journées européennes du patrimoine -Visite libre ou guidée Digny samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine -Visite libre ou guidée

Digny Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Visite libre ou guidée de l’église de Digny avec un audio guide à télécharger.

Visite libre ou guidée de l’église de Digny avec un audio guide à télécharger. .

Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Self-guided or guided tour of Digny church with downloadable audio guide.

German :

Freie oder geführte Besichtigung der Kirche von Digny mit einem Audioguide zum Herunterladen.

Italiano :

Visita autogestita o guidata della chiesa di Digny con audioguida scaricabile.

Espanol :

Visita autoguiada o guiada de la iglesia de Digny con audioguía descargable.

L’événement Journées européennes du patrimoine -Visite libre ou guidée Digny a été mis à jour le 2025-09-17 par OTs DU PERCHE