Informations pratiques

La Lucerne-d’Outremer

Journées Européennes du Patrimoine > Visite libre : parcours d’orientation et sacoche famille

1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Deux animations sont proposées :

Parcours d’orientation : Découvrez le site de façon ludique ! Munis d’une carte, partez à la recherche de balises dispersées sur le site et reportez le poinçon sur une fiche.

Sacoche famille : Visitez l’abbaye à travers une série de jeux et questions. Reconstituez une arche, resituer les bâtiments, etc… Sacoche en partenariat avec Abbayes Normandie. .

1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98 accueil@abbaye-lucerne.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Visite libre : parcours d’orientation et sacoche famille

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Visite libre : parcours d’orientation et sacoche famille La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Granville Terre et Mer