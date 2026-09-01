Informations pratiques

Bourges

Journées Européennes du Patrimoine : Visite Lycée Jacques-Cœur

108 Rue Jean Baffier Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:15:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’histoire du lycée Jacques-Cœur lors d’une visite guidée à travers ses bâtiments remarquables et ses archives.

Cette visite guidée vous fera découvrir l’histoire du site actuel du lycée Jacques-Cœur, de 1850 à nos jours. Le parcours retracera les différentes vies du bâtiment, depuis le petit séminaire Célestin jusqu’aux lycées actuels, en passant par la première École nationale professionnelle de Jeunes Filles. La visite s’appuiera sur de nombreux documents d’archives : photographies, plans, dessins et anciens matériels pédagogiques. Les participants découvriront également l’architecture remarquable du lieu, notamment la façade et son jardin d’honneur, le cloître, la chapelle ainsi que le jardin-arboretum. Réservation obligatoire, dans la limite de 20 personnes. .

108 Rue Jean Baffier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 17 47 45 68

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English :

Discover the history of the Lycée Jacques-Cœur on a guided tour through its remarkable buildings and archives.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visite Lycée Jacques-Cœur Bourges a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BOURGES