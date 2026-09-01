Journées Européennes du Patrimoine – Visite – Mille Plateaux, Centre Chorégraphique National de La Rochelle Mille Plateaux – CCN La Rochelle La Rochelle
dimanche 20 septembre 2026 · Mille Plateaux - CCN La Rochelle · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Journées Européennes du Patrimoine – Visite – Mille Plateaux, Centre Chorégraphique National de La Rochelle
Mille Plateaux – CCN La Rochelle 14 rue du Collège La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visites libres et visites guidées de la Chapelle Fromentin.
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Mille Plateaux – CCN La Rochelle 14 rue du Collège La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46
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English :
Self-guided and guided tours of the Fromentin Chapel.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite – Mille Plateaux, Centre Chorégraphique National de La Rochelle La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-10 par Nous La Rochelle
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