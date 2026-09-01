Journées Européennes du Patrimoine – Visite – Mille Plateaux, Centre Chorégraphique National de La Rochelle Mille Plateaux – CCN La Rochelle La Rochelle

dimanche 20 septembre 2026 · Mille Plateaux - CCN La Rochelle · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Journées Européennes du Patrimoine – Visite – Mille Plateaux, Centre Chorégraphique National de La Rochelle

Mille Plateaux – CCN La Rochelle 14 rue du Collège La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visites libres et visites guidées de la Chapelle Fromentin.

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Mille Plateaux – CCN La Rochelle 14 rue du Collège La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46

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English :

Self-guided and guided tours of the Fromentin Chapel.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite – Mille Plateaux, Centre Chorégraphique National de La Rochelle La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-10 par Nous La Rochelle