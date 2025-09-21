Journées Européennes du Patrimoine Visite musicale de l’Église St-Bénigne Pontarlier

Journées Européennes du Patrimoine Visite musicale de l'Église St-Bénigne Pontarlier dimanche 21 septembre 2025.

Église Saint-Bénigne Pontarlier Doubs

Gratuit

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Organisée par l’association « Les Amis de l’Orgue de l’Eglise Saint-Bénigne » dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Visite libre de l’Église Saint-Bénigne au son de l’orgue avec a présence d’une personne pour d’éventuelles explications sur l’église.

Sans réservation, de 15h à 18h. .

Église Saint-Bénigne Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 pontarlier@destination-hautdoubs.com

