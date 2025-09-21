Journées Européennes du Patrimoine Visite musicale de l’Église St-Bénigne Pontarlier
Église Saint-Bénigne Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Organisée par l’association « Les Amis de l’Orgue de l’Eglise Saint-Bénigne » dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Visite libre de l’Église Saint-Bénigne au son de l’orgue avec a présence d’une personne pour d’éventuelles explications sur l’église.
Sans réservation, de 15h à 18h. .
Église Saint-Bénigne Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 pontarlier@destination-hautdoubs.com
