Journées Européennes du Patrimoine | Visite nocturne aux bougies Le Buisson-de-Cadouin

Cloître de Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

A la tombée de la nuit, les galeries et les sculptures vont s’illuminer d’une lumière douce et chaleureuse, dans ce superbe cloître gothique flamboyant. Une visite accompagnée d’un guide pour découvrir les secrets du lieu. .

Cloître de Cadouin Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 36 28

