Journées Européennes du Patrimoine | Visite nocturne aux bougies Le Buisson-de-Cadouin
Journées Européennes du Patrimoine | Visite nocturne aux bougies Le Buisson-de-Cadouin samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine | Visite nocturne aux bougies
Cloître de Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Dordogne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
A la tombée de la nuit, les galeries et les sculptures vont s’illuminer d’une lumière douce et chaleureuse, dans ce superbe cloître gothique flamboyant. Une visite accompagnée d’un guide pour découvrir les secrets du lieu. .
Cloître de Cadouin Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 36 28
English : Journées Européennes du Patrimoine | Visite nocturne aux bougies
German : Journées Européennes du Patrimoine | Visite nocturne aux bougies
Italiano :
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine | Visite nocturne aux bougies
L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visite nocturne aux bougies Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2025-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides