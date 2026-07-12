Informations pratiques

Plogoff

Journées Européennes du Patrimoine Visite « Protéger et accueillir la Pointe du Raz d’hier à aujourd’hui

Maison de Site Pointe du Raz Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez la Pointe du Raz, joyau naturel emblématique du Département, et plongez au cœur de l’histoire et de l’évolution de cet espace labellisé Grand site de France. Découvrez les enjeux de l’équilibre délicat entre protection de l’environnement et valorisation du site, entre aménagement, gestion et sensibilisation des visiteurs.

RDV Maison de Site

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine .

Maison de Site Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 6 76 47 48 95

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite « Protéger et accueillir la Pointe du Raz d’hier à aujourd’hui Plogoff a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz