Journées Européennes du Patrimoine Visite sensorielle du château de Saint-Germain-de-Livet Route du Château Saint-Germain-de-Livet

Journées Européennes du Patrimoine Visite sensorielle du château de Saint-Germain-de-Livet
Route du Château Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet Calvados
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
2025-09-20
Découvrez la merveille du Pays d’Auge, château emblématique à travers une visite qui fera appel à vos sens. Venez découvrir l’histoire du château de manière originale et sensorielle !
Route du Château Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie +33 2 31 31 00 03
English : Journées Européennes du Patrimoine Visite sensorielle du château de Saint-Germain-de-Livet
Discover the Pays d’Auge’s most emblematic castle on a tour that will appeal to all your senses. Come and discover the castle’s history in an original, sensory way!
German : Journées Européennes du Patrimoine Visite sensorielle du château de Saint-Germain-de-Livet
Entdecken Sie das Wunder des Pays d’Auge, ein symbolträchtiges Schloss, durch eine Besichtigung, die Ihre Sinne anspricht. Entdecken Sie die Geschichte des Schlosses auf originelle und sinnliche Weise!
Italiano :
Scoprite il castello più emblematico del Pays d’Auge con un tour che coinvolgerà tutti i vostri sensi. Venite a scoprire la storia del castello in modo originale e sensoriale!
Espanol :
Descubra el castillo más emblemático del Pays d’Auge en una visita que despertará todos sus sentidos. ¡Venga a descubrir la historia del castillo de una forma original y sensorial!
