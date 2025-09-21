JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE VISITE /SPECTACLE Pourcharesses

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, une visite/spectacle est proposée au château de Castanet par Manon Bilhaut et Nicolas Michel en partenariat avec l’office de tourisme Mont Lozère.

Présentation de l’histoire du château suivie d’une lecture théâtralisée « Si les châtaigniers pouvaient parler » et d’une visite libre du château.

Laissez-vous conter l’histoire du château de Castanet à travers une présentation par l’office de tourisme, suivie d’une lecture théâtralisée et d’une visite libre du château.

Spectacle » Si les châtaigniers pouvaient parler »

Une lecture vivante, enracinée dans le terroir cévenol, où les mots roulent comme les pierres sur la montagne…

Avec Nicolas Michel et Manon Bilhaut.

Textes de Gilbert Léautier, extraits de ses œuvres

Pour planter des arbres au jardin des autres

Le repaire du dernier Cévenol

Pouvez-vous prouver que vous n’êtes pas un escargot ?

Gilbert Léautier, écrivain enraciné en Cévennes, s’est consacré pendant quinze ans à la restauration du château d’Aujac. Ses récits nous emmènent avec poésie, humour et tendresse au cœur de la beauté brute et touchante des Cévennes.

Portraits d’humanités cévenoles, paysages intérieurs et extérieurs, souvenirs et émotions chacun y retrouvera peut-être un parent, un voisin… ou soi-même.

Un moment suspendu, entre sourire et larme à l’œil, accompagné de guitare… et de pelures de pommes

Participation au chapeau à la fin du spectacle. Nombre de places limité. Prévoir une lampe de poche pour le chemin entre le château et le parking (300m). Possibilité d’annulation en cas d’intempéries. .

Château de Castanet Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30 contact@destination-montlozere.Fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, Manon Bilhaut and Nicolas Michel, in partnership with the Mont Lozère tourist office, offer a visit/show at the château de Castanet.

Presentation of the château?s history, followed by a staged reading « Si les châtaigniers pouvaient parler » (If chestnut trees could talk) and a free tour of the château.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals wird im Schloss Castanet eine Führung/Show von Manon Bilhaut und Nicolas Michel in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsamt Mont Lozère angeboten.

Präsentation der Geschichte des Schlosses, gefolgt von einer szenischen Lesung « Si les châtaigniers pouvaient parler » (Wenn die Kastanienbäume sprechen könnten) und einer freien Besichtigung des Schlosses.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, Manon Bilhaut e Nicolas Michel organizzano una visita-spettacolo al castello di Castanet, in collaborazione con l’ufficio turistico di Mont Lozère.

Presentazione della storia del castello, seguita dalla lettura drammatizzata « Si les châtaigniers pouvaient parler » (Se i castagni potessero parlare) e dalla visita gratuita del castello.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, Manon Bilhaut y Nicolas Michel organizan una visita-espectáculo en el castillo de Castanet, en colaboración con la Oficina de Turismo de Mont Lozère.

Presentación de la historia del castillo, seguida de una lectura dramatizada « Si les châtaigniers pouvaient parler » (Si los castaños hablaran) y de una visita libre al castillo.

