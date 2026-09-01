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Journées européennes du Patrimoine visite Temple Saint-Martin Temple Saint-Martin Montbéliard

samedi 19 septembre 2026 · Temple Saint-Martin · Montbéliard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Temple Saint-Martin
Adresse
Place Saint-Martin
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs
Tarif

Montbéliard

Journées européennes du Patrimoine visite Temple Saint-Martin

Temple Saint-Martin Place Saint-Martin Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’association « Saint-Martin, bien commun », en collaboration avec la paroisse protestante de Montbéliard, propose des visites libres ou commentées du temple Saint-Martin à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine qui se déroulent à Montbéliard les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Les bénévoles accueilleront le public de 14 à 18 h samedi et dimanche avec, en plus, pour cette 43e édition, une intervention de MA Scène nationale de Montbéliard, samedi à 15 h et 16h30 pour ses Ouvertures musicales.

Deux moments exceptionnels intitulés « Grands souffles » avec le grand chœur mixte et des musiciens du conservatoire du Pays de Montbéliard et « Au son des cordes  » avec l’orchestre Victor Hugo et le conservatoire.

Entrée libre et sans réservation.   .

Temple Saint-Martin Place Saint-Martin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   saintmartinbiencommun@gmail.com

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English : Journées européennes du Patrimoine visite Temple Saint-Martin

L’événement Journées européennes du Patrimoine visite Temple Saint-Martin Montbéliard a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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