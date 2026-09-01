Journées européennes du Patrimoine visite Temple Saint-Martin Temple Saint-Martin Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Journées européennes du Patrimoine visite Temple Saint-Martin

Temple Saint-Martin Place Saint-Martin Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association « Saint-Martin, bien commun », en collaboration avec la paroisse protestante de Montbéliard, propose des visites libres ou commentées du temple Saint-Martin à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine qui se déroulent à Montbéliard les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Les bénévoles accueilleront le public de 14 à 18 h samedi et dimanche avec, en plus, pour cette 43e édition, une intervention de MA Scène nationale de Montbéliard, samedi à 15 h et 16h30 pour ses Ouvertures musicales.

Deux moments exceptionnels intitulés « Grands souffles » avec le grand chœur mixte et des musiciens du conservatoire du Pays de Montbéliard et « Au son des cordes » avec l’orchestre Victor Hugo et le conservatoire.

Entrée libre et sans réservation. .

Temple Saint-Martin Place Saint-Martin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté saintmartinbiencommun@gmail.com

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English : Journées européennes du Patrimoine visite Temple Saint-Martin

L’événement Journées européennes du Patrimoine visite Temple Saint-Martin Montbéliard a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD