Journées Européennes du Patrimoine Visite théâtralisée et déambulation ‘Jardins animés à la Couronne’ Espace culturel la Trefilerie La Couronne

Journées Européennes du Patrimoine Visite théâtralisée et déambulation ‘Jardins animés à la Couronne’ Espace culturel la Trefilerie La Couronne samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite théâtralisée et déambulation ‘Jardins animés à la Couronne’

Espace culturel la Trefilerie 1 allée des sports La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Colombine et Arlequine vous embarquent dans des histoires incroyables mais vraies ! De l’école Marie Curie à l’abbaye Notre-Dame, en passant par le magnifique jardin public ou le lavoir… découvrez les secrets de la ville !



Réservation obligatoire.

.

Espace culturel la Trefilerie 1 allée des sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr

English :

Colombine and Arlequine take you on a journey of unbelievable but true stories! From the Marie Curie school to Notre-Dame abbey, via the magnificent public garden or the wash-house? discover the secrets of the town!



Reservations required.

German :

Colombine und Arlequine nehmen Sie mit auf eine Reise durch unglaubliche, aber wahre Geschichten! Von der Marie-Curie-Schule bis zur Abtei Notre-Dame, durch den wunderschönen öffentlichen Garten oder das Waschhaus… Entdecken Sie die Geheimnisse der Stadt!



Reservierungen sind erforderlich.

Italiano :

Colombine e Arlequine vi accompagnano in un viaggio di storie incredibili ma vere! Dalla scuola Marie Curie all’abbazia di Notre-Dame, passando per il magnifico giardino pubblico o il lavatoio, scoprite i segreti della città!



Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Colombine y Arlequine te llevan en un viaje de historias increíbles pero ciertas De la escuela Marie Curie a la abadía de Notre-Dame, pasando por el magnífico jardín público o el lavadero… ¡descubra los secretos de la ciudad!



Imprescindible reservar.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite théâtralisée et déambulation ‘Jardins animés à la Couronne’ La Couronne a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême