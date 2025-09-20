Journées européennes du Patrimoine visite théatralisée Le voyage de Guilhem, un voyage dans le temps sur les traces d’un pèlerin Saint-Jean-Pied-de-Port

Porte Saint-Jacques Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

14h30, rdv porte Saint Jacques Le voyage de Guilhem, un voyage dans le temps sur les traces d’un pèlerin.

Au Moyen-Age, Guilhem s’est lancé dans une grande aventure le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le voici à présent à Saint-Jean-Pied-de-Port, prêt à vous conter son histoire et celle du village. Dans cette visite théâtralisée, vous voyagerez à travers le temps en compagnie de Guilhem, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Visite sur inscription. .

Porte Saint-Jacques Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com

