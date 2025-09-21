Journées Européennes du Patrimoine – Visite tout public Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère Grenoble

dès 8 ans, durée 1h, entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Cette visite emmène les enfants et leurs familles à la rencontre de personnages et les plonge, par le récit, dans les réalités de la vie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Partez à la rencontre de Madame Thaury, qui reçoit des nouvelles de son mari, de Jacquot, le maquisard, ou d’une mystérieuse résistante que l’on croise au détour d’une rue, avec son vélo !

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère 14, Rue Hébert 38 000 Grenoble Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476423853 https://musees.isere.fr/musee/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation-de-lisere https://www.instagram.com/museeresistanceisere/;https://www.facebook.com/museeresistanceisere Initié il y a plus de cinquante ans par d’anciens résistants, déportés et des enseignants, conçu dans un esprit pédagogique et de transmission, le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère est un musée d’histoire et de société. En 1994, il devient départemental et s’installe 14, rue Hébert à Grenoble. Il met en lumière l’histoire de la Seconde Guerre mondiale à partir des faits et vécus locaux et restitue dans leur chronologie, les causes et les conséquences du conflit. Il permet aussi de comprendre comment et à partir de quels choix individuels est née la Résistance et souligne l’ampleur des souffrances et des sacrifices de ceux qui se sont engagés pour permettre le retour de la République. Au-delà, le musée interroge le visiteur sur les enseignements que notre société peut tirer de l’histoire, autour des valeurs intemporelles de la Résistance et celles des Droits de l’Homme. Accès libre et gratuit à l’exposition permanente et à l’exposition temporaire.

En famille, découvrez l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Cette visite théâtralisée, à voir dès 8 ans, vous plonge dans le quotidien de ceux qui ont vécu cette période. musée activité

