Journées européennes du patrimoine visite usine de décarbonatation Montcornet samedi 20 septembre 2025.

Montcornet Aisne

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine,

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte des coulisses de l’eau potable ! Veolia et le Syndicat des eaux de la région de Montcornet vous invitent à une immersion inédite au cœur du circuit de l’eau.

Trois visites guidées de l’usine de décarbonatation sont proposées à 9h30, 11h et 14h, pour découvrir les étapes clés du traitement de l’eau potable.

Une occasion unique d’explorer une installation technique essentielle, qui alimente en eau potable cinq communes autour de Montcornet, et de mieux comprendre les enjeux de gestion durable de cette ressource précieuse.

Visite gratuite Tout public Places limitées ! (30)

Sur inscription OBLIGATOIRE

Flashez le QR CODE sur l’affiche ou utiliser le site internet https://admin.eventdrive.com/public/events/77658/website/home 0 .

Montcornet 02340 Aisne Hauts-de-France mairie@montcornet.fr

