JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE / Visites-ateliers famille Le Radar Espace d’art actuel Bayeux

Le Radar Espace d’art actuel 24 rue des cuisiniers Bayeux Calvados

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Après une courte visite de l’exposition « Pirouettes ! Quand l’art contemporain fait son cirque », les familles seront invitées à réaliser un portrait clownesque et échevelé, qui rit ou qui pleure, à partir de multiples techniques graphiques, et inspiré des visages pétillants et farceurs présents dans les oeuvres de l’artiste Florent Dubois. .

Le Radar Espace d’art actuel 24 rue des cuisiniers Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 78 19 coordination@le-radar.fr

English : JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE / Visites-ateliers famille

After a short visit to the Pirouettes! exhibition, families will be invited to create a clownish, dishevelled portrait, laughing or crying, using a variety of graphic techniques and inspired by the sparkling, joking faces in the works of artist Florent Dubois.

German : JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE / Visites-ateliers famille

Nach einem kurzen Besuch der Ausstellung Pirouettes! werden die Familien eingeladen, ein clowneskes und wildes Porträt zu erstellen, das lacht oder weint, und zwar mithilfe verschiedener grafischer Techniken und inspiriert von den funkelnden und scherzhaften Gesichtern in den Werken des Künstlers Florent Dubois.

Italiano :

Dopo una breve visita alla mostra Pirouettes! le famiglie saranno invitate a creare un ritratto clownesco e selvaggio, ridendo o piangendo, utilizzando diverse tecniche grafiche e ispirandosi ai volti frizzanti e scherzosi delle opere dell’artista Florent Dubois.

Espanol :

Tras una breve visita a la exposición ¡Pirouettes!, se invitará a las familias a crear un retrato payaso y salvaje, riendo o llorando, utilizando diversas técnicas gráficas e inspirándose en las caras chispeantes y bromistas de las obras del artista Florent Dubois.

