Informations pratiques

Azeville

Journées Européennes du Patrimoine > Visites audioguidées gratuites de la Batterie d’Azeville

La Rue Azeville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, les visites audioguidées de la Batterie d’Azeville sont gratuites.

Les audioguides sont disponibles en 7 langues: le français, l’anglais, le néerlandais, l’allemand, l’espagnol, l’italien et le portugais, et dispose de versions junior en français, anglais, néerlandais et allemand, que l’on conseille aux jeunes âgés de 7 à 12 ans.

Ceux-ci vous plongeront dans l’histoire du site, à mesure que vous explorez ses 300m de galerie souterraine, ainsi que ses extérieurs, et notamment deux de ses casemates.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 9h30 à 19h (dernière entrée à 18h). .

La Rue Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05 musee.azeville@manche.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Visites audioguidées gratuites de la Batterie d’Azeville

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Visites audioguidées gratuites de la Batterie d’Azeville Azeville a été mis à jour le 2026-09-07 par Réseau Sites et Musées