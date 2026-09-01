Journées Européennes du Patrimoine > Visites audioguidées gratuites de la Batterie d’Azeville Azeville
samedi 19 septembre 2026 · Azeville
Informations pratiques
Azeville
Journées Européennes du Patrimoine > Visites audioguidées gratuites de la Batterie d’Azeville
La Rue Azeville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, les visites audioguidées de la Batterie d’Azeville sont gratuites.
Les audioguides sont disponibles en 7 langues: le français, l’anglais, le néerlandais, l’allemand, l’espagnol, l’italien et le portugais, et dispose de versions junior en français, anglais, néerlandais et allemand, que l’on conseille aux jeunes âgés de 7 à 12 ans.
Ceux-ci vous plongeront dans l’histoire du site, à mesure que vous explorez ses 300m de galerie souterraine, ainsi que ses extérieurs, et notamment deux de ses casemates.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 9h30 à 19h (dernière entrée à 18h). .
La Rue Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05 musee.azeville@manche.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine > Visites audioguidées gratuites de la Batterie d’Azeville
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Visites audioguidées gratuites de la Batterie d’Azeville Azeville a été mis à jour le 2026-09-07 par Réseau Sites et Musées
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