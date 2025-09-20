JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE / Visites commentées Le Radar Espace d’art actuel Bayeux

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE / Visites commentées Le Radar Espace d’art actuel Bayeux samedi 20 septembre 2025.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE / Visites commentées

Le Radar Espace d’art actuel 24 rue des cuisiniers Bayeux Calvados

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 15:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Laissez-vous embarquer dans l’exposition Pirouettes ! Quand l’art contemporain fait son cirque, en compagnie d’une médiatrice. Ce moment privilégié sera l’occasion de découvrir plus en détail la diversité des oeuvres plastiques réunies autour de cette thématique.

Le Radar Espace d’art actuel 24 rue des cuisiniers Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 78 19 coordination@le-radar.fr

English : JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE / Visites commentées

Let yourself be carried away by the exhibition Pirouettes! Quand l’art contemporain fait son cirque, in the company of a mediator. This privileged moment will be an opportunity to discover in greater detail the diversity of plastic works brought together around this theme.

German : JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE / Visites commentées

Lassen Sie sich auf eine Reise durch die Ausstellung Pirouettes! Wenn die zeitgenössische Kunst ihren Zirkus macht, in Begleitung einer Vermittlerin. Dieser besondere Moment bietet die Gelegenheit, die Vielfalt der plastischen Werke, die zu diesem Thema versammelt sind, genauer zu entdecken.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla mostra Pirouettes! Quand l’art contemporain fait son cirque, in compagnia di un mediatore. Questo momento speciale sarà l’occasione per scoprire in modo più approfondito la diversità delle opere visive riunite intorno a questo tema.

Espanol :

Déjese llevar por la exposición ¡Pirouettes! Quand l’art contemporain fait son cirque, en compañía de un mediador. Este momento especial será la ocasión de descubrir con más detalle la diversidad de las obras visuales reunidas en torno a este tema.

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE / Visites commentées Bayeux a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Bayeux Intercom