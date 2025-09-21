Journées Européennes du Patrimoine: Visites commentées de la Chapelle Notre Dame de la Rose Chapelle Notre Dame de la Rose Montélimar

Chapelle Notre Dame de la Rose 36 avenue Saint Martin Montélimar Drôme

Visites commentées en continu pour découvrir la restauration des extérieurs avec façades et toiture de 2014 à 2016 et des intérieurs de 2020 à 2021 avec la nef romane du XIIème siècle, la façade baroque…

Chapelle Notre Dame de la Rose 36 avenue Saint Martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 06 09 80 gaeldurnez@mail.com

English :

Continuous guided tours to discover the restoration of the exteriors with facades and roof from 2014 to 2016 and the interiors from 2020 to 2021 with the Romanesque nave from the 12th century, the Baroque facade…

German :

Durchgehend kommentierte Besichtigungen, um die Restaurierung der Außenanlagen mit Fassaden und Dach von 2014 bis 2016 und der Innenräume von 2020 bis 2021 mit dem romanischen Kirchenschiff aus dem 12. Jahrhundert, der Barockfassade…

Italiano :

Visite guidate continue per scoprire il restauro degli esterni, comprese le facciate e il tetto, dal 2014 al 2016, e degli interni dal 2020 al 2021, tra cui la navata romanica del XII secolo, la facciata barocca…

Espanol :

Visitas guiadas continuas para descubrir la restauración de los exteriores, incluidas las fachadas y la cubierta, de 2014 a 2016, y de los interiores de 2020 a 2021, incluida la nave románica del siglo XII, la fachada barroca…

