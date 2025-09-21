Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de la Chartreuse de Vauclaire Montpon-Ménestérol

Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de la Chartreuse de Vauclaire Montpon-Ménestérol dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de la Chartreuse de Vauclaire

CHS Vauclaire Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Venez découvrir l’histoire riche et passionnante de la Chartreuse de Vauclaire !

Une visite exceptionnelle et inédite pour découvrir les secrets de ce lieu de la découverte des magnifiques cloîtres à l’histoire méconnue du cimetière.

Ces visites commentées sont proposées par le GEMM (Groupe d’Etudes de la Mémoire du Montponnais)

Pour tous renseignements 06 70 62 95 97 .

CHS Vauclaire Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 48 20

English : Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de la Chartreuse de Vauclaire

German : Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de la Chartreuse de Vauclaire

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de la Chartreuse de Vauclaire

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de la Chartreuse de Vauclaire Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2025-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord