Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de la Chartreuse de Vauclaire Montpon-Ménestérol

Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de la Chartreuse de Vauclaire
CHS Vauclaire Montpon-Ménestérol Dordogne
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Venez découvrir l’histoire riche et passionnante de la Chartreuse de Vauclaire !
Une visite exceptionnelle et inédite pour découvrir les secrets de ce lieu de la découverte des magnifiques cloîtres à l’histoire méconnue du cimetière.
Ces visites commentées sont proposées par le GEMM (Groupe d’Etudes de la Mémoire du Montponnais)
Pour tous renseignements 06 70 62 95 97 .
CHS Vauclaire Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 48 20
