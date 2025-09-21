Journées européennes du patrimoine Visites commentées de la forteresse de Montréal-de-Sos Château de Montrréal-de-Sos Auzat
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Visites commentées de la forteresse de Montréal-de-Sos à Olbier.
Découvrez l’un des derniers vestiges du glacis de fortification des comtes de Foix
Château de Montrréal-de-Sos Château de Montréal-de-Sos Auzat 09220 Ariège Occitanie +33 5 61 02 75 98 patrimoines@cc-hauteariege.fr
English : European Heritage Days: Guided tours of the Montréal-de-Sos fortress
Guided tours of the Montréal-de-Sos fortress in Olbier.
Discover one of the last remnants of the fortifications built by the Counts of Foix.
German :
Kommentierte Besichtigungen der Festung Montréal-de-Sos in Olbier.
Entdecken Sie eines der letzten Überbleibsel des Festungsglacis der Grafen von Foix
Italiano :
Visite guidate alla fortezza di Montréal-de-Sos a Olbier.
Scoprite una delle ultime vestigia delle fortificazioni costruite dai conti di Foix
Espanol : Jornadas Europeas del Patrimonio: Visitas guiadas a la fortaleza de Montréal-de-Sos
Visitas guiadas a la fortaleza de Montréal-de-Sos, en Olbier.
Descubra uno de los últimos vestigios de las fortificaciones construidas por los condes de Foix.
