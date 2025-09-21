Journées européennes du patrimoine Visites commentées de la forteresse de Montréal-de-Sos Château de Montrréal-de-Sos Auzat

Journées européennes du patrimoine Visites commentées de la forteresse de Montréal-de-Sos Château de Montrréal-de-Sos Auzat dimanche 21 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Visites commentées de la forteresse de Montréal-de-Sos

Château de Montrréal-de-Sos Château de Montréal-de-Sos Auzat Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Visites commentées de la forteresse de Montréal-de-Sos à Olbier.

Découvrez l’un des derniers vestiges du glacis de fortification des comtes de Foix

.

Château de Montrréal-de-Sos Château de Montréal-de-Sos Auzat 09220 Ariège Occitanie +33 5 61 02 75 98 patrimoines@cc-hauteariege.fr

English : European Heritage Days: Guided tours of the Montréal-de-Sos fortress

Guided tours of the Montréal-de-Sos fortress in Olbier.

Discover one of the last remnants of the fortifications built by the Counts of Foix.

German :

Kommentierte Besichtigungen der Festung Montréal-de-Sos in Olbier.

Entdecken Sie eines der letzten Überbleibsel des Festungsglacis der Grafen von Foix

Italiano :

Visite guidate alla fortezza di Montréal-de-Sos a Olbier.

Scoprite una delle ultime vestigia delle fortificazioni costruite dai conti di Foix

Espanol : Jornadas Europeas del Patrimonio: Visitas guiadas a la fortaleza de Montréal-de-Sos

Visitas guiadas a la fortaleza de Montréal-de-Sos, en Olbier.

Descubra uno de los últimos vestigios de las fortificaciones construidas por los condes de Foix.

L’événement Journées européennes du patrimoine Visites commentées de la forteresse de Montréal-de-Sos Auzat a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises