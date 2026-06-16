Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de la tour et de la cour du château Dammarie-en-Puisaye dimanche 20 septembre 2026.

Dammarie-en-Puisaye

Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de la tour et de la cour du château

3 Rue de la Mairie Dammarie-en-Puisaye Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le 20 septembre, plongez dans l’histoire du château de Dammarie-en-Puisaye avec des visites commentées de 10h à 12h, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Découvrez ses secrets et son riche passé. Entrée libre, ne manquez pas cette occasion unique !

Le 20 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte du château de Dammarie-en-Puisaye lors de visites commentées de 10h à 12h. Plongez dans l’histoire de cet édifice remarquable, explorez son architecture, ses trésors cachés et les événements marquants qui ont façonné son passé. Une occasion unique d’en apprendre davantage sur ce patrimoine local chargé d’histoire et d’anecdotes. Passionnés d’histoire, curieux ou simples visiteurs, laissez-vous guider et émerveiller par ce lieu emblématique. Entrée libre, venez nombreux profiter de cette immersion historique ! .

3 Rue de la Mairie Dammarie-en-Puisaye 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 92 26 commune-de-dammarie-en-puisaye@wanadoo.fr

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English :

On September 20, immerse yourself in the history of the Château de Dammarie-en-Puisaye with guided tours from 10 a.m. to 12 p.m., as part of European Heritage Days. Discover its secrets and its rich history. Admission is free—don’t miss this unique opportunity!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de la tour et de la cour du château Dammarie-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-16 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX