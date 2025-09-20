Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de l’église et de l’Espace de découverte Noailhac

Bourg Noailhac Corrèze

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visites commentées de l’église et de l’Espace de découverte par l’association Noailhac Mémoire et Patrimoine

Sans horaire particulier et sans réservation

L’application « Route des Signes Lapidaires » fera l’objet de développements pour les visiteurs qui montreront un intérêt .

Bourg Noailhac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 04 67

