Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de l’église et de l’Espace de découverte Noailhac
Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de l’église et de l’Espace de découverte Noailhac samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de l’église et de l’Espace de découverte
Bourg Noailhac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Visites commentées de l’église et de l’Espace de découverte par l’association Noailhac Mémoire et Patrimoine
Sans horaire particulier et sans réservation
L’application « Route des Signes Lapidaires » fera l’objet de développements pour les visiteurs qui montreront un intérêt .
Bourg Noailhac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 04 67
English : Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de l’église et de l’Espace de découverte
German : Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de l’église et de l’Espace de découverte
Italiano :
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de l’église et de l’Espace de découverte
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de l’église et de l’Espace de découverte Noailhac a été mis à jour le 2025-08-26 par Corrèze Tourisme