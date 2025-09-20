Journées européennes du patrimoine: Visites commentées des cabines de projection (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde
Journées européennes du patrimoine: Visites commentées des cabines de projection (Cinéma Rex)
3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine le cinéma Rex vous propose des visites guidées da cabines de projection par l’équipe des projectionnistes du cinéma.
De 14h à 19h.
Gratuit .
3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69
