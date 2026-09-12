Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Visites commentées des cabines de projection (Cinéma Rex)

3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le cinéma Rex vous propose des visites guidées dans les cabines de projection par l’équipe des projectionnistes du cinéma.

A partir de 14h.

Gratuit .

3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69

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English : Journées européennes du patrimoine: Visites commentées des cabines de projection (Cinéma Rex)

L’événement Journées européennes du patrimoine: Visites commentées des cabines de projection (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme