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Journées européennes du patrimoine: Visites commentées des cabines de projection (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde

samedi 19 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Visites commentées des cabines de projection (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
3 Boulevard Général Koenig
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Visites commentées des cabines de projection (Cinéma Rex)

3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le cinéma Rex vous propose des visites guidées dans les cabines de projection par l’équipe des projectionnistes du cinéma.
A partir de 14h.
Gratuit   .

3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69 

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English : Journées européennes du patrimoine: Visites commentées des cabines de projection (Cinéma Rex)

L’événement Journées européennes du patrimoine: Visites commentées des cabines de projection (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme

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