Journées Européennes du Patrimoine Visites commentées du site de Marcognac Saint-Yrieix-la-Perche
Journées Européennes du Patrimoine Visites commentées du site de Marcognac Saint-Yrieix-la-Perche samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Visites commentées du site de Marcognac
Lieu-dit Marcognac Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 11:30:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Découverte des anciennes carrières de kaolin (argile blanche), situées entre Saint-Yrieix et Coussac-Bonneval. Plongez dans l’histoire de Marcognac au XIXème s, ce lieu d’archéologie industrielle classé MH. .
Lieu-dit Marcognac Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 64 26 30 marcognac.infos@gmail.com
English : Journées Européennes du Patrimoine Visites commentées du site de Marcognac
German : Journées Européennes du Patrimoine Visites commentées du site de Marcognac
Italiano :
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Visites commentées du site de Marcognac
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites commentées du site de Marcognac Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Pays de Saint-Yrieix