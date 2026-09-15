Journées Européennes du Patrimoine : Visites commentées du site de Marcognac Saint-Yrieix-la-Perche
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Journées Européennes du Patrimoine : Visites commentées du site de Marcognac
Lieu-dit Marcognac Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découverte des anciennes carrières de kaolin (argile blanche), situées entre Saint-Yrieix et Coussac-Bonneval. Plongez dans l’histoire de Marcognac au XIXème s, ce lieu d’archéologie industrielle classé MH. Pour fêter ses 240 ans, vous découvrirez, à travers des visites guidées ainsi que des reproductions photographiques, l’histoire de la découverte du kaolin et de son
exploitation. .
Lieu-dit Marcognac Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 64 26 30 marcognac.infos@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine : Visites commentées du site de Marcognac
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visites commentées du site de Marcognac Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Pays de Saint-Yrieix
À voir aussi à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)
- Ateliers théâtre hebdomadaires enfants/ados Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche 15 septembre 2026
- 7ème Salon Tech-Châtaigne Saint-Yrieix-la-Perche 18 septembre 2026
- Visites libres du jardin des Vitailles, Jardin des Vitailles, Saint-Yrieix-la-Perche 19 septembre 2026
- Visite guidée, Anciennes carrières de Marcognac, Saint-Yrieix-la-Perche 19 septembre 2026
- Expositions au Centre des livres d’artistes, Centre des Livres d’Artistes, Saint-Yrieix-la-Perche 19 septembre 2026