Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Journées Européennes du Patrimoine : Visites commentées du site de Marcognac

Lieu-dit Marcognac Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découverte des anciennes carrières de kaolin (argile blanche), situées entre Saint-Yrieix et Coussac-Bonneval. Plongez dans l’histoire de Marcognac au XIXème s, ce lieu d’archéologie industrielle classé MH. Pour fêter ses 240 ans, vous découvrirez, à travers des visites guidées ainsi que des reproductions photographiques, l’histoire de la découverte du kaolin et de son

exploitation. .

Lieu-dit Marcognac Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 64 26 30 marcognac.infos@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine : Visites commentées du site de Marcognac

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visites commentées du site de Marcognac Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Pays de Saint-Yrieix