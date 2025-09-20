Journées Européennes du Patrimoine Visites commentées L’Anjou d’après Tancrède Abraham Musée d’Art et d’Histoire Château-Gontier-sur-Mayenne

Musée d’Art et d’Histoire 2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’exposition temporaire de Tancrède Abraham.

En 2025, la ville de Château-Gontier rend hommage à Tancrède Abraham, un artiste talentueux du XIXe siècle qui a marqué la ville par ses œuvres et ses responsabilités culturelles. Il a laissé un riche héritage artistique composé de plus de 200 œuvres. À travers ses peintures et eaux-fortes, Tancrède Abraham a su capturer la lumière des paysages de l’Anjou et de Bretagne. Visites commentées de l’exposition temporaire de Tancrède Abraham samedi et dimanche à 14h30 et 16h30. Visite libre et gratuite du Musée d’Art et d’Histoire le samedi et dimanche de 14h à 18h. .

English :

As part of the European Heritage Days, discover Tancrède Abraham’s temporary exhibition.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals die Sonderausstellung von Tancrède Abraham.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite la mostra temporanea di Tancrède Abraham.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la exposición temporal de Tancrède Abraham.

