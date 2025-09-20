Journées européennes du patrimoine – Visites contées Musée Jules Verne Nantes

Journées européennes du patrimoine – Visites contées Musée Jules Verne Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 15:30 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Partez à la découverte des collections du musée en vous laissant conter un grand roman de Jules Verne, le temps d’une déambulation dans le musée. L’occasion de plonger dans l’univers de l’écrivain en se laissant entraîner le long du parcours d’exposition.

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr